جربة اليوم: الوفيات جرّاء الغرق ترتفع الى 4 حالات

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اليوم: 3 وفيّات غرقا في شواطئ جربة.. من بينهم عسكري شاب

جربة اليوم: الوفيات جرّاء الغرق ترتفع الى 4 حالات

2023/07/26 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

ارتفعت حالات الوفاة جراء الغرق في شواطى جزيرة جربة اليوم الاربعاء 26 جويلية 2023، الى 4 وفيات تم ايداعهم ببيت اموات المستشفي الجهوي الصادق مقدم بجربة، حسب ما اكده مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للحماية المدنية لاذاعة شمس اف ام.

حيث شهد الشاطئ العمومي الحشاني، 3 حالات غرق لمسن يبلغ عمره 60 سنة وشاب عسكري يبلغ 27 عاما، وسائحة بولونية مسنّة.

اما الحالة الرابعة فتعود لشاب يبلغ من العمر 30 عاما غرق قبالة شاطي بالمنطقة السياحية بجربة ميدون.

واوضح نفس المصدر ان حالة البحر لا تسمح بالسباحة هذا اليوم حيث وضعت بالشواطئ الشارة الحمراء .

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