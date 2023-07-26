سوسة: وزير السياحة يدعو إلى توفير أفضل الخدمات للسائح التونسي

دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، خلال زيارة تفقد أداها الثلاثاء ليلا لعدد من المؤسسات والوحدات السياحية بمدينة سوسة، إلى وجوب توفير أفضل الخدمات خاصة للسائح التونسي، حاثا المندوب الجهوي على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ كل المخالفين.

وذكر بلحسين، الذي عيان خلال زيارته هذه سير النشاط السياحي والخدمات المسداة للسياح بسوسة، بخلية المتابعة التي تم تركيزها الى مستوى الديوان الوطني التونسي للسياحة لقبول تشكيّات السياح التونسيين والأجانب ومتابعتها فضلا عن وضع خط أخضر لتلقّي التشكيات وهو: 80100333. وتبادل وزير السياحة، بالمناسبة، اطراف الحديث مع بعض السياح من تونس ومن الخارج وعدد من الأشقاء الجزائريين بخصوص ظروف الإقامة والاستقبال والخدمات المقدمة، وفق ما اورده بلاغ للوزارة اصدرته، الاربعاء.

وشدّد في هذا الصدد، على أهمية مراقبة منظومة استغلال المياه بالمؤسسات السياحية وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية حول ترشيد استهلاك الماء والطاقة بكافة الوحدات السياحية بالتنسيق مع الجامعات المهنية والمصالح المعنية. وتحادث بلحسين مع أعضاء نقابة المالكين بمرسى القنطاوي حول سبل تحسين الوضع بالمنطقة خاصة في ما يتعلق بالنظافة وإعادة تنشيط القنطاوي.

وقد اطلع الوزير خلال هذه الزيارة، التي رافقه فيها عدد من متفقدي السياحة والمندوب الجهوي بسوسة، على سير نشاط المؤسسات السياحية من نزل ومطاعم سياحية، وعاين مدى احترام هذه الوحدات لشروط النظافة وحفظ الصحة ومنظومة التأمين الذاتي بها.

وكان وزير السياحة قد حضر، امس الثلاثاء، الدورة 60 لكرنفال “اوسو” بكورنيش بوجعفر سوسة رفقة وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بعد انقطاع هذه الاحتفالات لمدة خمس سنوات. ويعتبر كرنفال “اوسو” من أقدم الكرنفالات بالمنطقة المتوسطية ويحتفل به أهالي سوسة وضيوفها كل صيف من كل عام ولكن تنظيمه شهد انقطاعت متكررة بعد سنة 2011 وذلك لاسباب امنية وتنظيمية ومادية.

كما تحول وزير السياحة إلى معرض سوسة الدولي أين تقام حاليا الدورة 14 للصالون الوطني للصناعات التقليدية من تنظيم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع معرض سوسة الدولي، والتي تتواصل حتى 30 جويلية الجاري بمشاركة زهاء 400 حرفي من مختلف ولايات الجمهورية.

وسجل حجم صادرات الصناعات التقليدية، وفق بلحسين، ارتفاعا هاما بأكثر من 350 مليون دينار خلال سنة 2022 لافتا الى أنه تم، في اطار مزيد النهوض بهذا القطاع الهام، اتخاذ جملة من القرارات خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 16 مارس 2023، وتتعلّق خاصة بالتكوين والتدريب المهني وتطوير التصدير وتسهيل الاجراءات المتعلقة به وتمويل الباعثين والترويج والتسويق.