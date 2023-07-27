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الأمم المتحدة: “إنتهى عصر الإحتباس الحراري.. وحلّ عصر الغليان العالمي”

2023/07/27 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الخميس 27 جويلية 2023، إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في جويلية الجاري، تؤشر إلى بدء “عصر الغليان العالمي”.

وقال غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي “مرعبة”، مضيفا “انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي”.

وصرح غوتيريش للصحافيين قائلا إن “تغير المناخ هنا. إنه لمروع. وما هي إلا البداية… ما زال من الممكن الحد من ارتفاع حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية وتفادي أسوأ التغيرات المناخية. لكن ذلك يتطلب تحركا مناخيا كبيرا وعلى الفور”.

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