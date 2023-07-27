عمّار يبحث مع لافروف إمكانية إستيراد تونس للحبوب والأسمدة الروسية

خلال مأدبة غداء نظّمها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على شرف رؤساء الوفود الافريقية المشاركة في المنتدى الاقتصادي والإنساني المنعقد في موسكو اليوم الخميس 27 جويلية 2023، تحادث نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع نظيره الروسي حول النهوض بالعلاقات الثنائية وتكثيف التعاون في جميع المجالات واستعادة نسق الزيارات رفيعة المستوى والعمل على تنظيم الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة في أقرب الاجال الممكنة.

كما تطرق الوزير، حسب بلاغ الخارجية، إلى بحث إمكانية استيراد الحبوب والاسمدة الروسية في هذه الظروف الصعبة بأفضل الشروط.

وعند تدخله أثناء مأدبة الغداء، اكّد الوزير على أهمية احترام سيادة الدول ودعم وضمان المساواة بينها مشيرا إلى العمل المشترك دون إقصاء من أجل دعم العلاقات الإنسانية واستنباط مقاربات وآليات جديدة.

ويشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدّد خلال مداخلته في افتتاحية المنتدى على عزم روسيا تكثيف تعاونها مع البلدان الإفريقية وخاصة في المجال الزراعي وتوفير المواد الغذائية في نطاق المساعدة والمعونة الإنسانية