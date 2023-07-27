نبيل عمّار لرئيس تتارستان: تونس تحتاج الى توريد الحبوب بأسعار تفاضليّة

على هامش المنتدى الاقتصادي والإنساني الذي افتتح اليوم الخميس 27 جويلية 2023 بموسكو، تحادث نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع رستم مينيخانوف، رئيس الجمهورية الإتحادية بتتارستان.

وتعرّض الوزير حسب بلاغ الخارجية، إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري والصناعات الميكانيكية الصناعات الغذائية (حلال) والمنتجات الرقمية فضلا عن مجالات الثقافة والرياضة.

وتمت الإشارة إلى استضافة الجانب التتاري 75 طالبا تونسيا مع إمكانية استقبال مزيدا من الطلبة.

وأعرب نبيل عمار عن حاجة الجانب التونسي لتوريد الحبوب، داعيا مينيخانوف إلى دعم مسعى تونس في ذلك والحصول على أسعار تفاضلية لا سيما وأنّ تونس تعاني شحّ المحاصيل الزراعية في هذه المدة بسبب الظروف المناخية الخاصة بينما تتوفر كميات انتاج هامة من الحبوب لدى عديد البلدان الأخرى.

واتّفق الطرفان على تنشيط التعاون الثنائي في جميع المجالات حتى يرتقي إلى مستوى تطلعات الطرفين وتكثيف الزيارات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي والثقافي.

وبعد ذلك، أدّى الوزير نبيل عماّر زيارة إلى الجناح التونسي بقاعة المعارض بسان بطرسبورغ حاثا الإطارات التونسية المشرفة على الجناح على بذل قصارى الجهد لمزيد تنشيط القطاع السياحي والمبادلات التجارية.