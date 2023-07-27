سعيّد حول تصنيف المخابز: “هناك خبز واحد للتونسيين.. وينتهي الأمر”

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 27 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.

وتناول اللقاء جملة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مسألة توزيع الخبز، فضلا على النظام القانوني المتعلق بتصنيف المخابز.

حيث قال رئيس الدولة انه “هناك خبز واحد للتونسيين.. وينتهي الأمر”.

وتحدث قيس سعيد عن “وجود اطراف تتلاعب بمسالة الخبز واوجدوا خبزا للفقراء واخر للاغنياء، وكانها طريقة ملتوية لرفع الدعم عن الحبوب”.

وشدد سعيد انه لا يمكن ان يتواصل الوضع الحالي لمنظومة المخابز على ماهو عليه الان.

وتابع قائلا: “من يريد بيع الخبز غير المصنف فان هذا الامر انتهى اليوم”، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة قرارات انية لوضع حد للمحاولات الملتوية لرفع الدعم.

واضاف انه “على الكارتالات الموجودة داخل الدولة ان تفهم منذ اليوم ان العبث بالبلاد قد انتهى”.