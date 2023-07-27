داعيا بودن لاتخاذ قرارات عاجلة.. سعيّد: “الهدف من ترفيع الاسعار هو تأجيج الوضع”

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 27 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.

ودعا رئيس الجمهورية، رئيسة الحكومة لاتخاذ القرارات العاجلة بالنسبة للترفيع في الاسعار، مشددا ان الهدف منها هو تاجيج الوضع الاجتماعي.

وتايع: “الحمد لله ان الشعب واع بان العملية مقصودة.. لكنهم لن يفلتوا من العقاب”.

واضاف سعيد ان الهيئات النكلفة بمراقبة الاسعار لا تقوم بدورها، مشددا ان هذا التحدير هو الاخير بالنسبة لهذه الكارتالات.

وشدد سعيّد على ضرورة تطهير الإدارة خاصة ممن يعملون لا للاستجابة لمطالب الشعب ولكن على النقيض تماما لهذه الإرادة، متعللين بنصوص تم وضعها على المقاس ويتم في أغلب الأحيان تأويلها بهدف إجهاض أي مشروع إصلاحي.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن الإدارة محمول عليها خدمة المواطنين في كنف الحياد التام.