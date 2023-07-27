رئيس الدولة يشدد في لقائه مع رئيسة الحكومة ووزيرة المالية على ضرورة توحيد المخابز وأصناف الخبز

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الخميس، على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة، لوقف العمل باجراء تصنيف المخابز الى مصنفة وغير مصنفة، الذي يطبق منذ سنة 2011 ، وتوحيد أصناف الخبز، باعتبار أن هذه المسألة هي “خط أحمر بالنسبة الى التونسيين”.

وووفق فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، اعتبر سعيّد، خلال جلسة عمل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بقصر الحكومة بالقصبة، أن بيع الخبز بأسعار متفاوتة بين الأثرياء والفقراء في المخابز “يعد طريقة ملتوية لرفع الدعم”.

ولفت الى أن 1443 مخبزة غير مصنفة تعرض أصناف الخبز بأسعار مرتفعة وتتحكم في قوت التونسيين، في حين لا تتمكن 3337 مخبزة مصنفة أحيانا من توفير الكميات اللازمة من الخبز للطبقة الفقيرة.

وأبرز ضرورة الحد مما وصفه ب “التلاعب”، خاصة وأن 270 مخبزة مصنفة منعت حاليا من التزود لثبوت تحيّلها وبيعها للمواد المدعمة للمخابز الأخرى غير المصنفة.

وطالب سعيّد رئيسة الحكومة، كذلك، بالعمل على التصدي لمحاولات الترفيع في الأسعار بهدف تأجيج الاوضاع الاجتماعية، وتكثيف الدور الرقابي للهيئات المكلفة بالمراقبة الاقتصادية.

وشدد، في سياق آخر، على ضرورة مراجعة التعينات في الادارات وتطهيرها خاصة ممن يعملون ضد مطالب الشعب، متعللين بنصوص تم وضعها على المقاس، ويتم في أغلب الأحيان تأويلها بهدف إجهاض أي مشروع إصلاحي.

وأكد رئيس الدولة، ان الادارة يجب أن تكون امتدادا للسلطة السياسية في كنف الحياد التام، وليست “عقبة” أمام خدمة مصلحة المواطن.