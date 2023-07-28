سعيّد يتطرق الى وضعية “سنيب لابراس” و “دار الصباح” وملف الأملاك المصادرة في جلسة عمل مع رئيسة الحكومة ووزيرة المالية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، خلال جلسة عمل جمعته اليوم الخميس، مع كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بقصر الحكومة بالقصبة، على ضرورة “ايجاد حل جذري لوضعيتي المؤسستين الاعلاميتين “سنيب لابراس” و “دار الصباح” اللتين تمران بوضعية مالية صعبة، قائلا “إن الأمر يتعلق بما تم الاتفاق عليه ..ولا يقتضي أياما أو إحداث لجان”.

كما عبر رئيس الدولة خلال جلسة العمل، وفق ما جاء في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن عدم استعداده للتفريط في هاتين المؤسستين التي قال “إنهما تمثلان جزءا من تاريخ تونس ليس للبيع”.

كما تطرق سعيّد من جهة أخرى، الى ملف الاملاك المصادرة، حيث أشار في هذا الصدد، الى ما يتعرض له هذا الملف من “عبث” على مدى سنوات، وفق توصيفه، مؤكدا “ان الاطراف التي تتخفى وراء الستار ووراء عروض شراء تلك الاملاك معلومة”.

وعبر رئيس الدولة، كذلك ، عن استغرابه من أن “اذاعات تابعة للدولة أصبحت منابر لتشويه الدولة وضرب الوطن”، قائلا “يدّعون أنه ليست هناك حرية تعبير وهم تفكيرهم مسلوب وليست لديهم أية حرية للتعبير”.