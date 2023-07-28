الدفاع الروسية تؤكد إحباط هجوم أوكراني بمسيرات على أهداف بموسكو..#خبر_عاجل

افادت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع القول إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة عسكرية أوكرانية قبل أن تتمكن من مهاجمة أهدافها في موسكو اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة أن الواقعة لم تسفر عن ضحايا أو أضرار للمباني.

وقبل ذلك أظهر مقطع مصور نشره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكس، الخميس، أن جنودا أوكرانيين استعادوا قرية ستارومايورسكي في منطقة دونيتسك بجنوب شرق البلاد من القوات الروسية.

وقال جندي في مقطع مصور، لم تتمكن رويترز على الفور من تحديد موقعه الجغرافي: “(الجنود) في اللواء 35 ووحدة الدفاع الإقليمي (آريي) أنجزوا مهمتهم وحرروا قرية ستارومايورسكي. المجد لأوكرانيا!”.

رويترز