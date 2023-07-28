الترفيع في سعر الكتاب المدرسي..وهذه التفاصيل..

أكّد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية فيصل العباسي اليوم الجمعة 28 جويلية 2023 الترفيع في سعر الكتاب المدرسي بنسبة 5 بالمائة.

وارجع فيصل العباسي السبب الى الصعوبات التي تعترض صناعة الكتاب المدرسي في تونس من بينها نقص امدادات الورق، قائلا: ”الصعوبات ذاتها تعترضنا كل سنة، هناك نقص في العناوين لكن مع نهاية شهر أوت ستكون كل العناوين متوفرة.. لكننا كنا نفضل أن تكون الكميات متوفرة قبل شهرين من العودة المدرسية ”.

وتابع: ”كل سنة نجد أنفسنا تحت ضغط كبير بدل العمل على ان تكون عملية التزويد سلسلة هذا المجال دخل ثقافة الارهاق منذ سنوات”.