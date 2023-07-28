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عدد الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة في طبرقة.. وجرد الخسائر متواصل

2023/07/28 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بطبرقة وأحد المتضررين من الحرائق الأخيرة حكيم الرويسي، أن أولى المعطيات تفيد بأن عدد الفلاحة المتضررين من حرائق طبرقة الاخيرة قد بلغ 15 فلاحا.

واوضح الرويسي، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، أن أعضاء الاتحاد بصدد استكمال تقريرهم ومواصلة جرد الخسائر وعدد المتضررين من الحرائق الأخيرة للمنطقة.

وأضاف أنه من المنتظر استكمال تقريرهم بعد استكمال زيارتهم الميدانية لرفعه للمجلس المركزي للمنظمة نهاية هذا اليوم وذلك بهدف التحرك على مستوى وطني مع وزارة الفلاحة.

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