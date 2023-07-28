هام/ التلفزة التونسية تقتني حقوق بث هذه البطولة..

وقعت الجامعة التونسية لكرة اليد اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسة التلفزة التونسية تتعلق بالتفويت في حقوق بث مقابلات البطولة الوطنية وكأس تونس بحساب مقابلتين في كل جولة وايضا مقابلات المنتخبات الوطنية التي تملك الجامعة حقوق بثها وذلك للمواسم الرياضية الثلاث القادمة 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 .

وتم بمقتضى هذه الاتفاقية أيضا تسوية مستحقات الجامعة التونسية لكرة اليد لدى مؤسسة التلفزة التونسية وغلق هذا الملف بصفة نهائية.

واعتبرت الجامعة في بلاغ أن هذا الاتفاق الهام يمثل مواصلة للتعاون والشراكة المثمرة بين كرة اليد التونسية والمرفق العام، متقدمة بالشكر لإدارة التلفزة ولإطاراتها لما أبدوه من حرص على تجاوز كل الصعوبات للانطلاق في مرحلة جديدة تراعى فيها مصالح جميع الأطراف وخاصة الرياضيين وأحباء كرة اليد.