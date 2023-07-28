عاجل/أحبط محاولتي انقلاب وقاد الثالثة: من هو الجنرال تشياني رئيس المجلس الانتقالي في النيجر؟

أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، يوم الجمعة، على التلفزيون الرسمي في النيجر أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء.

وفي أول ظهور علني له، قال الجنرال عبد الرحمن تشياني إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

وقال إنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك “خطاب سياسي” أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ “كلّ شيء على ما يرام”، بينما هناك “الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط”.

من هو الجنرال تشياني؟

يتولى قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2015.ينحدر من منطقة تيلابيري غرب البلاد.هو أحد المقربين من الرئيس السابق محمدو يوسفو.قاد منذ عام 2015 فيلق النخبة في الجيش النيجري المسؤول عن أمن رئيس الدولة.تمكن من إفشال محاولات الانقلاب التي جرت في عامي 2015 و2021.حافظ على منصبه مع تولى الرئيس بازوم السلطة في أبريل 2021.

مثير للجدل

يقول عنه موقع “جون أفريك”، أنه جنرال مثير للجدل داخل الجيش النيجري، تمت ترقيته تحت رئاسة محمدو يوسفو.

ويضيف الموقع الفرنسي، أنه عندما كان يوسفو في السلطة، كان الحرس الرئاسي “مدللاً بشكل خاص”، للحماية من أي محاولة انقلابية في بلد شهد بالفعل أربع محاولات منذ استقلاله عام 1960، ولديه حوالي 700 رجل مجهزين ومدرّبين جيدً.

سكاي نيوز