هذا ما قرّرته الـتاس في قضية هلال الشابة ضد الجامعة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي أعلنت اليوم الجمعة 28 جويلية، عدم اختصاصها في موضوع الطعن الذي تقدم به فريق الهلال الرياضي الشابي مطالبا بإرجاعه للرابطة المحترفة الأولى، وعن تحميل الفريق كل مصاريف التحكيم الرياضي على أن يقع إعلامها بالمبلغ لاحقا.

ووفق ذات البلاغ فقد قررت التاس إلزام الهلال الرياضي الشابي بتحويل مبلغ 5 آلاف فرنك سويسري للجامعة.

واعتبرت الجامعة أن التاس بهذه الخطوة استجابت لدفوعاتها حيث كان الدفع الأساسي هو عدم اختصاص المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في هذا الملف لاعتبارات متعددة أهمها عدم وجود قرار صادر عن المكتب الجامعي قابل للطعن فيه أمام التاس وعدم وجود قرار صادر عن مكتب الرابطة المحترفة للطعن فيه له علاقة بهذا الموضوع، قائلة إنه وإن وجد فوجب على الطاعن إنهاء درجات التقاضي التي تسبق الطعن أمام التاس.

وجاء في البلاغ أنه خلال ردها الكتابي وأثناء المرافعة فقد فندت الجامعة أمام التاس كل دفوعات الهلال الرياضي الشابي وكل ما تقدم به الشهود الذين استعان بهم الفريق.