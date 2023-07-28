جرجيس: توقيع اتفاق تونسي إيطالي في مجال الصناعة

وقع الاتحاد العام للصناعة الإيطالي لـ”أسافريكا والبحر المتوسط” (كونفيندوستريا أسافريكا وميديترانيو) اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية الخاصة لمركز الأنشطة الاقتصادية بجرجيس اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وفي كلمتها، شددت ليتيزيا بيتسي المدير العام للاتحاد الإيطالي على أن “النموذج الصناعي للشركات الإيطالية هو نموذج التنمية المشتركة ، والهدف الرئيسي منه هو تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل والمستدام من خلال نقل المهارات و التدريب بين الفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين والتونسيين. نحن على استعداد لدعم مسار منظم يركز على الفرص الملموسة لمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي في بلد رئيسي في شمال إفريقيا. إن السياق المؤسسي مناسب للغاية: ويتجلى ذلك من خلال الاهتمام الذي توليه الدبلوماسية الإيطالية واحتياطي النظام الوطني الإيطالي لتونس”.

ومن جهته صرح سفير إيطاليا في تونس فابريتسيو ساجيو، في حفل التوقيع: “مذكرة اليوم تنسجم في إطار التزام إيطاليا الشامل تجاه تونس، التي تعتبر التعاون الاقتصادي أحد ركائزها. تحتل إيطاليا موقع الصدارة في دعم الاقتصاد التونسي وتولي اهتمامًا خاصًا لجنوب البلاد وإمكانياتها الهائلة. هذا قبل كل شيء فيما يتعلق بتنمية الطاقات المتجددة ، والتي تجعل إيطاليا وتونس متحدتين في إنشاء البنية التحتية الإستراتيجية لشركة الميد “.