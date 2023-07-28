بواخر محمّلة بالقهوة عالقة في البحر: وزارة التجارة تنفي وتوضّح..

نفت وزارة التجارة في بلاغ توضيحي اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، ما تم تداوله بخصوص وجود ثلاث بواخر بالبحر معبأة بمادة القهوة ولم يتمكن الديوان التونسي للتجارة من إرسائها بالميناء لعدم توفر الأموال اللازمة لخلاصها.

وشددت الوزارة ان ما تم تداوله هو مجانب للحقيقة وادعاء كاذب، وفق نص البلاغ.

واوضحت الوزارة أن مادة القهوة هي من السلع التي يقع شحنها في حاويات ويتم توريدها عن طريق بواخر رفقة سلع أخرى من نفس الصنف، ويقع إفراغ السفن وإنزال جميع الحاويات بالميناء بغض النظر عن أصحابها.

واضافت أن المزوّد لا يشرع في شحن مادة القهوة في الحاويات إلا بعد فتح الاعتمادات اللازمة في شأنها طبقا لمقتضيات العقود المبرمة.

كما اكدت أن مختلف الحاويات يقع إنزالها وترصيفها بالمسطحات المينائية حال وصولها، ثم يتولى الديوان رفعها بعد استكمال مختلف الإجراءات المالية والديوانية، ولا يمكن في جميع الأحوال الحديث عن بقاء سلع في عرض البحر بسبب عدم الخلاص بالنسبة للمواد الموردة في حاويات.