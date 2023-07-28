انتشال حطام المروحية العسكرية التي سقطت في كاب سيراط

متابعة لحادث سقوط الطائرة المروحية يوم 07 جوان 2023 التابعة لجيش الطيران بالقرب من سواحل كاب سراط، تمكّنت الوحدات العائمة التابعة لجيش البحر نهاية الأسبوع الماضي من العثور على حطام الطائرة المذكورة وانتشاله من قاع البحر، حسب بلاغ لوزارة الدفاع اليوم الجمعة.

وقد تم تسخير فرق الغواصين المختصين والمعدات المتطورة في مجال كشف الأعماق البحرية والوحدات العائمة المختصة في الأشغال تحت مائية وطواقمها والمركبات المسيرة عن بعد والتي تعمل تحت سطح الماء الذين نجحوا في مرحلة أولى من تحديد موقع الحطام وانتشاله في مرحلة ثانية.

يذكر ان الحادثة قد اسفرت عن وفاة طاقم المروحية المكون من اربعة افراد، وتم انتشال جثثهم إثر العثور عليهم بمحيط المنطقة المذكورة.