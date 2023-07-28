دعوة أممية لايجاد حل عاجل للمهاجرين العالقين على حدود تونس وليبيا

اعربت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن “القلق العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، والذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية عقب ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والجزائر، فيما دُفع آخرون عبر الحدود إلى كل من ليبيا أو الجزائر”، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأشارت المنظمتان في بيان مشترك إلى أن “العديد من هؤلاء الأفراد خرجوا من صفاقس في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في المدينة، بينما تم نقل آخرين من مختلف المراكز الحضرية في جميع أنحاء تونس”.

وتحدث البيان عن وجود “نساء (بما في ذلك بعض الحوامل) وأطفال من بين أولئك الذين تقطعت بهم السبل وهم عالقون في الصحراء ويواجهون درجات حرارة شديدة دون مأوى أو طعام أو ماء. هناك حاجة ملحة لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية ومنقذة للحياة إلى حين إيجاد حلول إنسانية عاجلة”.

وأضاف البيان المشترك “مع الأسف، فقد وردت تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح بين صفوف المجموعة”، مشددا على أنه “في ظل هذه الظروف، يجب إيلاء الأهمية لإنقاذ الأرواح ويجب نقل أولئك الذين تقطعت بهم السبل إلى مكان آمن”. كما أعربت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة عن “تقديرهما للجهود التي يبذلها كل من الهلال الأحمر التونسي والليبي في “تقديم المساعدات الإنسانية لمئات الأشخاص في المناطق الحدودية“.

وحث البيان “جميع البلدان المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”، حيث “تقف المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة على أهبة الاستعداد لدعم السلطات من أجل إيجاد حلول للوضع الحالي بطريقة إنسانية وقائمة على المبادئ وتحترم حقوق الجميع، فضلاً عن إعداد نهج مستدام وشامل لإدارة الهجرة واللجوء”.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية