عاجل/ هذا ما أقرّته الحكومة لإنقاذ مؤسستي “سنيب لابراس” و”دار الصباح”

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، صباح اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، على جلسة عمل وزارية، خصّصت لمتابعة وضعية الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابراس” ووضعية شركة “دار الصباح”.

وتم خلال هذه الجلسة تدارس مختلف الفرضيات المتاحة لإنقاذ المؤسستين وضمان ديمومتهما، وأقرت بالخصوص ما يلي:

1- اعتماد خيار دمج مؤسستي سنيب لابراس وشركة “دار الصباح” طبقا للتّراتيب الجاري بها العمل.

2- توسيع مهام لجنة القيادة المكلفة بمتابعة اعداد برنامج انقاذ الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر لتشمل متابعة اعداد برنامج إنقاذ شركة “دار الصباح”.

3- تأمين الحاجيات المالية المتأكدة للمؤسستين خلال فترة إعداد برنامج انقاذ كل منهما وذلك إلى موفى سنة 2023.

4- العمل على ضمان التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العاملين بالمؤسستين خلال فترة اعداد برنامج انقاذهما.

5- تعيين مدير عام لشركة “دار الصباح”.