رسميا: الملعب التونسي ينتدب هذا المهاجم..

اعلن الملعب التونسي اليوم الجمعة عن انتدابه اللاعب فخر الدين العوجي (25 عاما) الذي سبق له تقمص زي النجم الساحلي و اتحاد بن قردان بعقد لمدته سنتين.

يذكران الملعب التونسي قد سبق له تعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم باللاعب الطوغولي ستيف لوسين بعقد يمتد الى غاية موسم 2025. ويشغل لوسين خطة متوسط ميدان دفاعي وظهير أيمن وسبق له اللعب في البطولة الاسكتلندية والانتماء الى المنتخب الطوغولي.

كما انتدب الملعب التونسي في اطار اثراء رصيده البشري تحسبا للموسم الجديد متوسط الميدان غازي العيادي والظهير الايسر هيثم المحمدي.