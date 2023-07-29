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عاجل/ الاحتفاظ بقاضٍ عُثر بسيارته على مبلغ هام من العملة الأجنبية وكمية من الذهب

2023/07/29 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، بالاحتفاظ بقاضٍ من الصنف العدلي، عُثر بسيارته على مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية وكمية من المعدن الأصفر، وفق ما أفاد به، المساعد الاول بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، القاضي مجدي كمّون في تصريح، اليوم السبت، لـ”وات”.

وأوضح المصدر ذاته أنّه في إطار مراقبة الجولان بالطرقات، أوقفت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالصخيرة، خلال الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت، سيارة يقودها قاضٍ من الصنف العدلي، وبعد إخضاعها للتفتيش، تم العثور داخلها على مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية وكمية من المعدن الأصفر مخفية بإحكام.

وأضاف أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، أذنت بمباشرة محضر عدلي وحجز السيارة ومحتوياتها، مع الاحتفاظ بالمشتبه به وشقيقه الّذيْن يستغلان السيارة في تنقلاتهما، كما أسندت مواصلة الأبحاث لادارة الابحاث الديوانية المركزية في انتظار تقدم المشتبه بهما وتحديد المسؤوليات.

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