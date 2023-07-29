نجوى كرم تدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسيّة

اختارت المطربة نجوى كرم أن تترافق مُشاركتها في مهرجان جرش الأردني هذا العام مع تسجيلها لرقم قياسي في موسوعة “غينيس”.

فقد ظهرت في اليوم الذي سبق حفلها بإطلالة حملت لقب “أطول رداء في العالم” تألفت من جامبسوت أبيض تزيّن بحزام ذهبي، ورافقه “كاب” بلغ طوله 55,7 متر ظهرت عليه رسومات هندسيّة ولمسات ذهبيّة لامعة عند الياقة والكتفين.

وقد استحقّت على هذه الإطلالة شهادة من موسوعة “غينيس” لكونها صاحبة أطول رداء في العالم.

وحملت إطلالة نجوى عنوان “كاريزما”، وهو الاسم نفسه الذي تمّ إطلاقه على ألبومها الغنائي الأخير الذي أصدرته في شهر ماي الماضي ولاقى انتشاراً واسعاً.

وكانت الصفحة الرسميّة العربيّة لموسوعة “غينيس” gwrarabia على موقع “إنستغرام” نشرت هذا الخبر مرفقاً بمجموعة من الصور ظهرت في إحداها نجوى وهي تتسلّم شهادة من ممثل “غينيس”.

ونشرت نجوى أيضاً الصور نفسها على صفحتها الخاصة مرفقة بالتعليق التالي: “لما منلتقي بيصغر الكون وبيكبر قلبي”.

المصدر: العربية.نت