إنتاج 90 ألف طنّ من الطماطم في قفصة

بلغ إنتاج ولاية قفصة من الطماطم المعملية والشريحة، خلال الموسم الحالي، 90 ألف طنّ، وهو إنتاج وصفه رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بـ “الجيّد”، بعد أن سجّلت الولاية تساقطات مطرية هامّة في الربيع الماضي.

وقال المسؤول إن موسم إنتاج الطماطم هذه السنة يُعدّ من المواسم الجيّدة ببلوغ محصول قدره 90 ألف طنّ بفضل تحسّن مردودية المساحات المزروعة من الطماطم بعد تهاطل كمّيات هامة من الامطار في شهر ماي الماضي، علما موسم الجني هذا العام تقدّم بنسبة 70 بالمائة وستُوجّه نسبة كبيرة من المحصول إلى معامل التحويل.

وأضاف أن مردودية الهكتار الواحد قفزت من 120 طنّا في المواسم الماضية إلى 150 طنّا في الهكتار خلال هذا الموسم، معتبرا أن المحصول كان جيّدا على الرغّم من إتلاف 60 طنّا من زراعات الطماطم التي تضرّرت بعد نزول البرد في شهر ماي الماضي.

وتتوزّع زراعات الطماطم الفصلية، والممتدّة على مساحة 400 هكتار بولاية قفصة، بنسبة 90 بالمائة على معتمديتي قفصة الشمالية وسيدي عيش.