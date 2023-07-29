بسبب غياب الماء منذ 3 أشهر: نفوق عشرات الأبقار وتلف صابة الرمان في السبيخة

نفقت العشرات من العجول وتلفت المئات من أشجار الزياتين والرمان بالمركب الفلاحي بالعلم في معتمدية السبيخة من ولاية القيروان.

ويعود ذلك الى غياب المياه منذ ثلاثة أشهر، بعد قطع التيار الكهربائي على البئر العميقة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقيروان، حسب ما نشره الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واعتبر الإتحاد أن هذا الاجراء استهداف ممنهج ومقصود نظرا لقطع التيار الكهربائي على البئر العميقة التي تروي صابة الرمان والزياتين والأبقار، وتركت بقية الأبار التسع المتبقية تعمل بصفة عادية.

وأشار الإتحاد إلى أن صابة الرمان لهذا الموسم تقدر ب300 ألف دينارا إلا أنها أتلفت بالكامل وكان على شركة الكهرباء والغاز انتظار هذا الصابة حتى يقوم المركب بخلاص ديونه بدلا من قطع التيار الكهربائي على ثروة وطنية استراتيجية في الوقت الحالي.

ووجه الإتحاد الجهوي للشغل نداء لكل من رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة من أجل إنقاذ ما تبقى بالمركب الفلاحي ومحاسبة كل المتورطين وذلك بعد معاينة الأضرار من قبل نقابيين من الاتحاد بالجهة.