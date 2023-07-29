قفصة: الاحتفاظ بشقيقين من أجل حيازة مادة مخدرة

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقفصة، من القبض على شقيقين من أجل “مسك وعرض وحيازة مادة مخدرة مُصنفة بالجدول بنية الاتجار”.

وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم السبت 29 جويلية 2023، أن الأول محل 05 مناشير تفتيش في مجال ترويج مادة القنب الهندي “الزطلة” بقفصة والثاني محل 04 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل “العنف الشديد، السرقة واستهلاك المخدرات”.

وقد تم حجز صفيحة من القنب الهندي و04 آلات حادة تستعمل في عملية التجزئة ومبلغ مالي قدره 390 دينار متأتٍ من عائدات بيع المخدرات.

وباستشارة النيابة العمومية بقفصة وإعلامها بحيثيات الموضوع، أذنت بالاحتفاظ بالطرفين من أجل “مسك وعرض وحيازة مادة مخدرة مصنفة بالجدول ب بنية الاتجار” ومواصلة الأبحاث على صعيد فرقة الشرطة العدلية بقفصة.