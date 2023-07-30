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ميلوني: موقف منفتح للغاية للولايات المتحدة بشأن مبادراتنا حول وضع تونس

2023/07/30 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال مؤتمر صحفي بمقرّ السفارة الإيطالية بواشنطن، عقب لقاء ثنائي جمعها في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ الولايات المتحدة أبدت موقفاً “منفتحاً للغاية” فيما يتعلق بالمبادرات الإيطالية بشأن الوضع في تونس، وفق ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت “لقد وجدت اهتمامًا كبيرًا ودعمًا للمبادرات التي نقوم بها، خاصّة فيما يتعلّق بالعمل الذي تمكنا من تنفيذه بالتعاون مع المفوضية الأوروبية”.

وعبرت ميلوني عن سعادتها لرؤية “مرور رسالتنا بشأن لفت الانتباه إلى الجناح الجنوبي لحلف الناتو لأن التركيز فقط على الجانب الشرقي قد يتسبب في ارتكاب خطأ استراتيجي “.

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