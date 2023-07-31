سعيّد: “من يسعى إلى الامتيازات أو لخدمة اللوبيات ليس له مكان في الدولة”

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الاثنين 31 جويلية 2023 بقصر قرطاج، بكل من كمال الفقي، وزير الداخلية، وكلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

وشدد رئيس الجمهورية على أن كل مسؤول في الدولة مهما كانت درجة مسؤوليته يجب أن يشعر بأنه في خدمة الدولة والشعب وأن يكون مثالا في البذل والعطاء ومن يسعى إلى الامتيازات أو أن يكون في خدمة اللوبيات فليس له مكان في الدولة وهذه اللوبيات وأعوانها لن يكونوا بمنأى عن تطبيق القانون عليها فلا الأموال ستحصنها ولا عمالتها ستحميها، فالكل سواء أمام القانون، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية.وتناول اللقاء الارتفاع المشط للأسعار وغياب عدد من المواد الأساسية في عدد من مناطق الجمهورية.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة معاضدة جهود مراقبي وزارة التجارة من قبل القوات الأمنية ومحاسبة كل من يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل السبل بما فيها التنكيل بالتونسيين والتونسيات في قوتهم وفي معاشهم وفي أبسط حقوقهم في الحياة كالحق في الماء.