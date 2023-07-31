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العثور على جثّة سبعيني بمنزله بالملاسين..وهذه التفاصيل..

2023/07/31 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وفاة مسترابة لشيخ سبعيني عُثر على جثّته داخل منزله بجهة الملاسين.

وحسب ما اوردته موزاييك، فإنّ الهالك وهو شيخ سبعيني يُقيم بمفرده بمنزل بجهة الملاسين غرب العاصمة، وقد تفطّن الأجوار إلى جثّته إثر انبعاث روائح كريهة من داخل المنزل ليتولوا إبلاغ أعوان الأمن الذين حلّوا على عين المكان مصحوبين بممثل النيابة العمومية، حيث تمّت معاينة جثة الهالك وتبيّن مرور عدة أيام على وفاته، ليتقرّر إيداع جثته على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة.

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