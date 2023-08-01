نقابة الصحفيين: “الوضع في شمس آف آم خانق ومتعفّن”

وصفت رئيسة فرع نقابة الصحفيين بإذاعة “شمس آف آم “، خولة السليتي الوضع بالاذاعة “بالخانق والمتعفن” مشددة على “ضرورة تحميل المسؤولية لكل من تسبب في الوضعية الحالية التي بلغتها هذه الاذاعة المصادرة والمملوكة بنسبة كبيره للدولة”.

وقالت في ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء 01 اوت 2023 نقابة الصحفيين التونسيين بمقرها وتناولت وضعية اذاعة “شمس اف ام” وإيداع الصحفية شذى الحاج مبارك مجددا السجن في مايعرف بـ “قضية انستالينغو”،انه يتم اليوم افراغ الاذاعة من أي محتوى والدفع بالصحفيين نحو تقديم “الاخبار عن بعد” مع تسجيل توقف في تقديم النشرات الاذاعية الاخبارية بعد الساعة السادسة مساء احيانا .

واضافت ان “الحوار والتواصل مع مؤسسة الرئاسة انقطع بعد تسجيل بوادر طيبة ومشجعة” داعية في هذا الصدد الى”الحسم في ملف هذه المؤسسة وعدم انتظار الحسم القضائي” الذي قد يتأخر لاشهر عدة بعد ان استأنفت النيابة العمومية قرارا قضائيا سابقا بالتفويت في الاذاعة واحالتها للغير.

من جهتها قالت نائب نقيب الصحفيين التونسيين، أميرة محمد في تدخلها ان “السلطة غير راضية عن الخط التحريري” لاذاعة “شمس أف أم ” المصادرة وحمّلت في الاثناء رئاسة الجمهورية “مسؤولية ما الت اليه الاوضاع بهذه المؤسسة الاعلامية” .