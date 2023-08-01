مجمع المخابز العصرية: بداية من اليوم.. إيقاف نهائي للعمل وليس إضرابا

في توضيح له اثر قرار المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، ايقاف العمل ابتداءا من اليوم 1 اوت 2023، اوضح رئيس المجمع محمد الجمالي في تصريح للااعة الوطنية، ان هذا الإجراء يعتبر إيقافا نهائيا عن العمل وليس اضرابا وذلك تجسيما لما قاله رئيس الجمهورية مؤخرا بخصوص المخابز.

وعبر الجمالي عن استغرابه من غياب اي توضيحات او تفاعل من سلطة الاشراف، مضيفا ان فرق المراقبة الاقتصادية انطلقت اليوم في رفع السلع من المخابز.

و نبه رئيس المجمع المهني للمخابز في الاثناء من تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على اهل القطاع، مشيرا الى وجود قرارات تصعيدية سيتخذها المكتب التنفيذي للمجمع.