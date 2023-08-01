آخر المستجدات بعد حريق قنطرة بنزرت..

أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت، أم الزين الطمني، اليوم الثلاثاء، بأنّ الفريق الفني المكلّف بصيانة وإعادة فتح الجسر المتحرك ببنزرت يعمل على إتمام كافة المراحل المتعلقة بتركيز الحل الفني المؤقت الخاص بتأمين رفع الجسر المتحرك من جديد دون إشكاليات في انتظار إتمام الحل الفني واللوجستي النهائي لمختلف التداعيات التي خلفها حريق الأربعاء الفارط بالجسر.

وأوضحت أنّه تم توجيه احد المحركات الإضافية المختصة في رفع الجسر الى مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة لاجراء التعديلات الفنية الضرورية والنظر في مدى تطابقه مع جهازي « مغيرات السرعة الكهربائية » المتوفرة بمؤسسة الفولاذ.

كما يعمل حاليا هذا الفريق الفني والإداري المتكوّن من المصالح الفنية للهندسة العسكرية والتجهيز ومؤسسة الفولاذ وعدد من الإطارات العليا العاملة سابقا ضمن فريق صيانة الجسر ومكاتب دراسات مراقبة، على وضع الحل الفني المقترح لضمان رفع الجسر من جديد على الأمثلة الفنية للجسر.

واضافت أنه تم بالتوازي مع ذلك تكليف مقاولات مختصة في تهيئة وإنجاز لوحات القيادة الفنية على اقصى تقدير يوم الخميس المقبل، على ان يتم تقييم العملية قبل اتخاذ قرار المرور لمرحلة رفع الجسر من جديد.

ولاحظت أنه في إطار المعالجة الفنية النهائية لمختلف التداعيات التي خلفها الحريق، تمت منذ يوم الخميس الفارط دعوة 4 مقاولات فنية تونسية مختصة لاجراء معايناتها قبل تقديم عروضها وحلولها الفنية ومدة الإنجاز التام م.