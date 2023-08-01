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السيطرة على 3 حرائق جديدة في طبرقة (صور)

2023/08/01 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الحماية المدنية واعوان الغابات بطبرقة من ولاية جندوبة، مساء اليوم الثلاثاء 1 اوت 2023، من السيطرة على 3 جرائق بمنطقة الوراهنية طبرقة ومنع انتشاره وتجنب خسائر كادت تكون كبيرة، وفق ما افادت به الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة.
وقد اندلعت النيران ب 3 أماكن متباعدة كل حريق يبتعد عن الأخر بحوالي 100 متر .
وقد تفطن مواطن للحريق حيث ابلغ عن تصاعد دخان كثيف بغاية بمنطقة الوراهنية طبرقة، ليتم توجيه شاحنة إطفاء حماية مدنية ووشاحنتي إطفاء غابات.
هذا وشهدت المنطقة الاسبوع الفارط حريقين بالغابة.

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