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تنظيم حفل خيري في قرطاج تُخصّص عائداته للمتضررين من الحرائق في طبرقة

2023/08/01 أهم الأخبار, ثقافة, مجتمع

تُنظّم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالشراكة مع الهيئة المديرة للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي حفلا فنيا خيريا يُحييه ثّلة من نجوم الأغنية التونسية بمعيّة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني وذلك في سهرة الجمعة 18 أوت 2023 بالمسرح الأثري بقرطاج.
وتُخصّص عائدات الحفل للعائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة، حسب بلاغ اصدرته وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء..
وينتظم هذا الحفل ببادرة من وزارة الثقافة، في إطار دعم المدّ التضامني للثقافة والفن وتأكيدا على الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الوزارة ومؤسساتها من خلال البرامج الثقافية الوطنية الصيفيّة على غرار”شباب الجهات في مهرجاني قرطاج والحمامات”، “قرطاج في الجهات”، “شباب الأحياء في قرطاج”.

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