اندلاع حريق هائل في ”غابة البندق” ببني خيار

تواصل وحدات الحماية المدنية بنابل التدخل لمحاصرة الحريق الذي نشب اليوم بغابة وادي الكبير التي تعرف بغابة البندق من منطقة غرداية من معتمدية بني خيار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية مراد المشري.

واشار المشري الى ان اسباب اندلاع الحريق ما تزال مجهولة، مبرزا أن الرياح القوية التي تهب على المنطقة ظهر اليوم “زادت في صعوبة مهمة السيطرة على الجريق ومحاصرته” .

وقال بخصوص المساحة التي اتت عليها النيران: “يصعب حاليا تحديد المساحة ولكنها مساحة كبيرة”.

وأضاف من جهة أخرى، أن 7 شاحنات تابعة للحماية المدنية من بينها شاحنات من سوسة وزغوان وتونس و3 شاحنات و4 جرارات تابعة لادارة الغابات تواصل التدخل للسيطرة على الحريق.

وقدر شهود عيان من منطقة غرداية أن الحريق اتي على مساحات كبيرة من الغابة تفوق” 20 هكتارا”.

وتجدر الاشارة إلى أنّ الحريق شب بالمنطقة التي تعرف بأراضي مجموعة بني خيار والتي احدثت بها أول شركة اهلية في تونس في ديسمبر 2022.