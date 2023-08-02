هذه المجموعة تلغي عرضها في مهرجان قرطاج بطريقة مفاجأة..!#خبر_عاجل

افادت الهيئة المديرة للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي انها تفاجأت فجر اليوم وبعد وصول الفريق التقني لمجموعة Bigflo et Oli إلى المسرح الأثري بقرطاج لتركيز التجهيزات التقنية بقرار منتج الحفل إلغاء العرض المزمع احيائه الليلة 2 أوت 2023 دون ذكر سبب هذا الإلغاء.

واعلنت في بلاغ اليوم انه تم دعوة عدل تنفيذ لمعاينة ذلك وتحميل مجموعة Bigflo et Oli المسؤولية الكاملة في قرارها.

وأعربت الهيئة المديرة للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي عن اسفها لهذا القرار الخارج عن نطاقها، واعلنت الجمهور الذي اقتنى تذاكر هذا العرض أنه يمكنهم استعادة ثمنها.

وسيتم الاعلان عن طريقة وموعد استرجاع ثمن التذاكر الورقية والإلكترونية في بلاغ لاحق.