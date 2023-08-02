بعد إلغاء حفل آمال مثلوثي: مدير مهرجان الحمامات الدولي يكشف ويوضح..

قال مدير الدورة 57 لمهرجان الحمامات الدولي نجيب كسراوي إن إدارة المهرجان لها من الحجج والبراهين ما يجعلها كفيلة باتخاذ قرار إلغاء حفل آمال المثلوثي الذي كان مبرمجا ليوم يوم 9 أوت الحالي بمسرح الهواء الطلق بالحمامات.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات” أن هيئة المهرجان تابعت موضوع إحياء آمال مثلوثي لحفلها في الأراضي المحتلة وحيثياته و”نحن لا نقبل مواصلة برمجة حفل هذه الفنانة على ركح مهرجان الحمامات الدولي”.

وأكد أن قرار الإلغاء “لن تكون له تبعات قانونية أو مالية”، مشيرا أيضا إلى أن إدارة المهرجان لن تقوم بخلاص أجرة الحفل ولها من الحجج ما يؤهلها للدفاع عن المهرجان وعن المؤسسة المنظمة للمهرجان”.

وكانت إدارة مهرجان الحمامات الدولي في دورته 57 أعلنت عن إلغاء عرض الفنانة التونسية آمال مثلوثي، في بلاغ أصدرته مساء أمس الثلاثاء. ودعت من خلاله الجمهور الذي اقتنى تذاكر العرض لاسترجاع ثمنها عن طريق الاتصال بادارة المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون بداية من يوم الجمعة 4 أوت من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة مساء.

من جانبها، عبرت الفنانة آمال مثلوثي في تدوينة لها على فايسبوك عن استغرابها من قرار هذا الإلغاء، مبيّنة أنه يأتي بعد حملة شنّها الكثيرون عليها على خلفية إحياء 3 حفلات في رام الله وبيت لحم و القدس، ضمن مهرجان ليالي الطرب بقدس العرب بدعوة من معهد ادوارد سعيد. وقالت إن هناك عقد موقع مع المهرجان و هناك قوانين لالغاء الحفلات.

وكانت الفنانة التونسية آمال مثلوثي قد أحيت ثلاث حفلات بكل من مدن القدس وبيت لحم ورام الله أيام 27 و28 و29 جويلية الماضي. وقد أثار إعلانها عن تقديم حفل في مدينة حيفا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة جدلا عميقا، ما دفعها للإعلان عن إلغائه منذ نحو أسبوع حسب ما نشر على صفحتها على فايسبوك وهو ما لم يحصل.