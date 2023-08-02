فظيع: وفاة شقيقين اختناقا داخل بئر.. والنيابة تفتح تحقيق..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شقيقين اختناقا داخل بئر عميقة بجهة السبيخة عشيّة أمس الثلاثاء 1 أوت 2023.

وتفيد الأبحاث الأولية أن الشقيقين وهما في بداية العقد الثالث من العمر نزلا إلى البئر بغاية الصيانة تزامنا مع شحّ المياه بالجهة غير أنهما تعرّضا للاختناق وعجزا عن الصعود فلحق بهما أحد أقاربهما في محاولة لإنقاذهما غير أنه تعرض للاختناق بدوره، ليتولى أعوان الحماية المدنية إخراج جثتي الشقيقين اللذين توفيا على عين المكان في حين تم نقل قريبهما الى المستشفى للعلاج.

وتولى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان معاينة جثتي الشقيقين قبل أن يأذن بإيداعهما على ذمّة الطبيب الشرعي لتقديم تقرير مفصّل حول الأسباب العلمية لوفاتهما وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.