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أسعار النفط العالمية تسجل ارتفاعا..

2023/08/02 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الأربعاء، وجرى تداولها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل/ نيسان، وذلك بعدما أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم بقدر أكبر مما كان متوقعا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أكتوبر/ تشرين الأول 92 سنتا أو 1.1% إلى 85.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.03% إلى 82.21 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيين عند التسوية أمس الثلاثاء لتتوقف سلسلة من المكاسب التي استمرت لثلاثة أيام، وفق “رويترز”.

وتراجعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو/ تموز، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.37 مليون برميل.

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