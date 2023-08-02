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إمتد ليشمل “غابة الزقوقو”: السيطرة على حريق “غابة البندق” ببني خيار

2023/08/02 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الإطفاء الميدانية التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات وبدعم جوي من جيش الطيران، اليوم الاربعاء 2 اوت 2023، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بغابة وادي الكبير التي تعرف بغابة البندق من منطقة غرداية من معتمدية بني خيار والذي امتد ليشمل غابة الصنوبر الحلبي بالجهة، حسب ما افا به المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة.
حيث قامت وحدات الحماية المدنية بإطفاء الجيوب النارية المتفرغة و عددهم إثنان و إلانطلاق في عمليات التبريد وفصل الجزء المحترق عن الجزء الاخضر بآلة كاسحة.
هذا وقد تم التدخل باستعمال 10 شاحنات اطفاء تابعة للحماية المدنية معززة بشاحنات إطفاء تابعة لإدارة الغابات و2 جرارات وصهريج سعة 3000 لتر وطائرة مروحية تابعة للجيش الوطني للسيطرة على الحريق الهائل الذي نشب منذ يوم امس الثلاثاء 01 أوت 2023.

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