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سعيّد: “كارتالات.. لوبيات.. وصفحات مأجورة تحاول إرباكنا لكن لن يتمكنوا من ذلك”

2023/08/02 أهم الأخبار, سياسة

اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاربعاء 1 اوت 2023، على موكب تسلم احمد الحشاني لمهامه كرئيس للحكومة خلفا لنجلاء بودن.
وقال رئيس الجمهورية، متوجها للتونسيين، ان الدولة لا تُدار بصفحات الفيسبوك.
وتحدث سعيد عن صفحات مأجورة وتعمل من الخارج وتحاول “ارباكنا لكن لن يتمكنوا من ذلك”.
وشدد سعيد على مواصلة تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين يعتقدون انهم فوق كل مسائلة او حساب، وفق تعبيره.
كما تحدث رئيس الدولة في لقاءه بالحشاني وبودن، عن “كارتالات تسعى لتجويع الشعب “.
وأشار إلى أن ما يعيشه الشعب اليوم هو محاولة لتأجيج الأوضاع الإجتماعية من ترتيب هذه اللوبيات، داعيا إلى ‘محاسبتهم وعدم تركهم يرتعون كما يشاؤون’.

 

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