سعيّد: “التواكل والوقفات الاحتجاجية القطاعية لم تؤدي الى شيء.. لابد من العمل”

اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الاربعاء 2 اوت 2023، على موكب تسلم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة.

وفي كلمة له، قال رئيس الدولة متوجها للتونسيين ان “العمل هو الذي يخلق الثروة.. وهذا التواكل والوقفات الاحتجاجية القطاعية لم تؤدي الى شيء”.

واضاف قيس سعيد، انه تم احتواء المد الثوري داخل المنظومة، باعتماد مقاربة قطاعية واسناد الزيادات في الاجور والمنح.

وشدد سعيد ان “المشاكل لن تحل بالزيادة في المنح والاجور والمفاوضات ومحاضر الجلسات”، وفق تعبيره.

واضاف انه لا بد من ان تزول هذه المنظومة، مشددا ان القضية ليست قضية نظام بل منظومة فساد كاملة، لابد من تفكيكها ومحاسبة المفسدين، مع ضمان الحقوق والحريات.

