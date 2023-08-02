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فرّ هاربا نحو الجزائر: حجز 800 ألف أورو بحوزة شاب بالقصرين

2023/08/02 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بفتح بحث أمني للكشف عن مصدر مبلغ مالي هام من العملة الصعبة قدره 800 ألف أورو تم حجزه من طرف أعوان الحراسات الديوانية على مستوى الحدود التونسية الجزائرية، وفق ما افادت به اذاعة موزاييك.

وحسب ذات المصدر، فقد اشتبه أعوان فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقصرين على مستوى الحدود التونسية الجزائرية، في أمر شاب كان على متن دراجة نارية، وعند محاولة استيقافه لاذ بالفرار، لتتم ملاحقته فبادر بإلقاء حقيبة يدوية، والهروب داخل التراب الجزائري.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد تولى أعوان الديوانة فتح الحقيبة فعثروا بداخلها على مبلغ 800 ألف أورو. وتقرر فتح بحث أمني في الغرض وتعهيد إحدى الفرق المختصة بمواصلة الأبحاث.

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