سعيّد: قريبا الإعلان عن الحركة القضائية.. وهذا موعد انتخابات المجالس المحلية

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أنه سيتم قريبا الإعلان عن الحركة القضائية.

وقال رئيس الدولة خلال إشرافه على تسلم أحمد الخشاني لمهامه كرئيس للحكومة، اليوم الاربعاء 2 اوت 2023، إنه دون قضاة مستقلين لا يمكن مواصلة الطريق، مطالبا القضاة بتحمّل مسؤولياتهم.

وفي سياق آخر تحدث سعيد عن انتخابات المجالس المحلية التي ستفرز الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الجهات والاقاليم)،حيث اكد بان النصوص المتعلقة بهذه المجالس جاهزة.

وكشف بأن موعد الأنتخابات سيكون الخريف القادم وذلك في شهر أكتوبر أو في شهر نوفمبر، مشددا على أن الهدف من هذه المجالس هو أن يُصبح المُهمَش صانعا للقرار في باردو، وان يواصل صناع الثورة ثورتهم في كنف الشرعية، وفق تعبيره.