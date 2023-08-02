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نيجيريا تقطع إمدادات الكهرباء عن جارتها النيجر

2023/08/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف نيجيريا إمدادات الكهرباء لجارتها النيجر، وذلك في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

هذا وتكثف نيجيريا التي تتزعم الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والقوة الاقتصادية الكبرى في القارة، مساعيها لإنهاء الانقلاب في النيجر المجاورة، وهو طموح يبدو صعب المنال بسبب نقص الوسائل.

وأشارت المجموعة التي يرأسها الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إلي أن قادة الانقلاب أمامهم أسبوع لإعادة محمد بازوم إلى رئاسة النيجر بعدما أطاحه الحرس الرئاسي، والذي كان حليفاً رئيسياً للغرب في القتال ضد المتشددين الإسلاميين في غرب أفريقيا.

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