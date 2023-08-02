قرار هام لمجمع المخابز العصرية..#خبر_عاجل

أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية المنضوي تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” عن تنظيم وقفات احتجاجية متتالية ابتداء من الاثنين 7 أوت 2023 ولمدة 15 يوما امام مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتونس.

وأوضح المجمع المهني للمخابز العصرية، في بلاغ له، الأربعاء، أن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي تبعا لقرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات الذي اتخذته، أمس الثلاثاء 1 أوت 2023، بالتعليق الفوري لبيع الفارينة الرفيعة PS-7 والسميد لمحلات صنع الخبز غير المصنفة المعروفة بالمخابز العصرية وما سيخلفه ذلك من تداعيات على جملة الناشطين والعاملين بهذا القطاع.

يذكر أن المجمّع المهني للمخابز العصرية قد أوقف نشاط صناعة الخبز بجميع أنواعه في جميع المخابز الراجعة له بالنظر في كامل تراب الجمهورية ابتداء من أمس الثلاثاء 1 اوت 2023.

وكانت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قد شدّدت خلال جلسة عمل عقدتها، امس الثلاثاء، لمتابعة تزويد السوق بمادة الخبز المدعم، حضرها رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز ورئيس الغرفة الوطنية للمطاحن، على ضرورة توفير الخبز المدعم بكل ولايات الجمهورية واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي اضطراب أو نقص في التزويد.

ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 27 جويلية 2023، الى اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف العمل باجراء تصنيف المخابز الى مصنفة وغير مصنفة، الذي يطبق منذ سنة 2011، وتوحيد أصناف الخبز، باعتبار أن هذه المسألة هي “خط أحمر بالنسبة الى التونسيين”.

ولفت سعيد، خلال جلسة عمل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بقصر الحكومة بالقصبة، الى أن 1443 مخبزة غير مصنفة تعرض أصناف الخبز بأسعار مرتفعة وتتحكم في قوت التونسيين، في حين لا تتمكن 3337 مخبزة مصنفة أحيانا من توفير الكميات اللازمة من الخبز للطبقة الفقيرة.