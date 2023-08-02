تسليم 64 مشروع إحداث رياض أطفال بكلفة 828 ألف دينار

افادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ اليوم الاربعاء 2 اوت 2023، أنّه تمّ تسليم دفعة جديدة من مشاريع إحداث رياض أطفال تشمل 64 مشروعا باعتمادات ماليّة تبلغ 828 ألف دينار في إطار برنامج ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات”.

وتساهم هذه المشاريع النسائيّة الخاصّة بإحداث رياض الأطفال في توفير 256 موطن شغل، وتمّ إقرارها ضمن دفعة جديدة تضمّ 455 إشعار موافقة على إحداث مشاريع نسائيّة تمّ تسليمها في شهر جويلية بكلفة تناهز 4.2 مليون دينار.

وتتوزّع 64 منتفعة بمشاريع إحداث رياض الأطفال حسب الولايات إلى 13 منتفعة في القصرين و7 في المنستير و6 في صفاقس و4 في أريانة والقيروان و3 في ولايات بن عروس والمنستير والمهديّة وتوزر وسيدي بوزيد ومنتفعَتيْن في ولايات تونس وجندوبة ومدنين وقابس وزغوان وقفصة، ومنتفعة واحدة في ولايات نابل وبنزرت وسليانة.

وتبلغ عدد المشاريع النسائيّة لإحداث رياض الأطفال المسلمّة منذ انطلاق تنفيذ برنامج “رائدات” بالشراكة بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن 239 مشروعا باعتمادات جمليّة تناهز 2.8 مليون دينار وبطاقة تشغيليّة تبلغ 956 موطن شغل.

كما تجدر الإشارة أنّ مجموع المشاريع التي تمّ قبولها للتمويل في إطار برنامج “رائدات” تبلغ 2498 مشروعا تتوزّع بين 2214 مشاريع متناهية الصغر و284 مشاريع صغرى ومتوسطة بقيمة اعتمادات ماليّة تتجاوز 24 مليون دينار.