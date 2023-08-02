اللجنة الوطنية الأولمبية تقدّم منحة مالية لأيوب الحفناوي

في نطاق سعي اللجنة الوطنية الأولمبية الى تكريس القيم الأولمبية وخاصة منها الاعتراف بالجميل لرافعي راية الوطن احتفت الهيئة التنفيذية برئاسة محرز بوصيان وبحضور رئيس جامعة السباحة الهادي بن حسن بنجم بطولة العالم الأخيرة باليابان أيوب الحفناوي صاحب ذهبيتي 800م و1500م وفضية 400م سباحة حرة وبطل أولمبياد طوكيو 2020+1 حيث تم تكريمه باسم العائلة الرياضية والأولمبية وتسليمه منحة استحقاق استثنائية تقديرا له على إنجازه التاريخي.

وقد جدد بوصيان عزم اللجنة على مواصلة دعم الحفناوي لمزيد التألق على مستوى النتائج الرياضية وفي دراسته الجامعية بالولايات المتحدة.

وأكد بوصيان أن اللجنة أحدثت هيكلا خاصا برياضيي المستوى العالي ستسخر له كل الإمكانيات لتوفير الإحاطة الازمة لحاملي راية الوطن خاصة فيما يتعلق بالاعداد البدني والذهني لضمان شروط التألق في الاستحقاقات القادمة وصولا إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024.