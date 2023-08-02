القصرين: تقدّم أشغال بناء مستشفى تالة بنسبة 40%

ناهزت حاليا نسبة تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف-ب-بمعتمدية تالة في ولاية القصرين الـ40 بالمائة، ومن المؤمل أن يتم تسليم المشروع في موفى سنة 2023 لوزارة الصحة وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني.

وأكد الشعباني، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع وقع برمجته منذ سنة 2012 في إطار إتفاقية قرض مبرمة بين البنك الإسلامي للتنمية وزارة الصحة بكلفة تقدر بـ53 مليون دينار بين بناء وتجهيز وإنطلقت أشغال بنائه في جانفي 2021، مؤكدا أن الأشغال تسير بنسق حثيث بعد إستئناف العمل بعدد كبير من العملة (أكثر من مائة عامل) في سبيل استكماله في الآجل المحددة له.

ويمتد المشروع على مساحة تقدر بـ4 هكتارات وهو يشتمل على 105 أسرة وقسم إستعجالي، ومخبر، وقسم أشعة، وأقسام للجراحة العامة وأمراض النساء والتوليد والطب الباطني والأطفال والإنعاش والعمليات إضافة إلى العيادات الخارجية والإدارة والمكتبات الفنية وقاعة انتظار ومطبخ وقسم للأموات.

وسجلت أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف-ب- بتالة تعطيلا في الإنجاز بسبب غياب الإعتمادات الإضافية للمشروع المقدرة بـ12 مليون دينار والتي تم توفيرها من قبل البنك الإسلامي للتنمية وإبرام الصفقة مع مقاولة تونسية.

وبخصوص المستشفى الجهوي صنف-بسبيبة، أكد المدير الجهوي للصحة لـ/وت/ أنه تم الأسبوع المنقضي الإعلان عن طلب عروض أشغال بناء هذا المشروع ، الممول من طرف البنك السعودي للتنمية بكلفة جملية تقدر بـ53 مليون دينار بين بناء وتجهيز ( في شكل قرض).

وذكر الشعباني في سياق متصل، أن أشغال البناء ستنطلق قبل موفى سنة 2023 على أن تنتهي بعد سنتين ، مشيرا إلى أن طاقة استيعاب هذا المستشفى تقدر بـ105 أسرة.