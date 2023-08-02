صلاحيات رئيس الدولة في علاقة برئيس الحكومة وفق الدستور..

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء امس الثلاثاء ، تعيين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة وإنهاء تكليف نجلاء بودن رمضان في هذه الخطة

وقد أدّى رئيس الحكومة الجديد وهو اطار سابق بالبنك المركزي التونسي ، منتصف لية امس، اليمين أمام رئيس الجمهورية بقصر قرطاج.

واكد رئيس الدولة بهذه المناسبة على “وجود تحدّيات كبيرة لا بدّ أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهليّة داخل المجتمع… متابعا حديثه “سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية”

وتنظم عدد من الفصول الواردة بالدستور وخاصة في الباب الرابع المتعلق بالوظيفة التنفيذية، صلاحيات رئيس الجمهورية في علاقة برئيس الحكومة وتعيينه حيث ينص الفصل 101 من الدستورفي القسم الاول من هذا الباب على ان رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة، كما يعيّن بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما ينص الفصل 102 على ان رئيس الجمهوررية ينهي مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة

وحسب الفصل 87 في باب الوظيفة التنفيذية، يمارس رئيس الجمهوريّة الوظيفة التّنفيذيّة بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة .

ووفق الفصل 100 من الدستور يضبط رئيس الجمهوريّة السّياسة العامّة للدّولة ويحدّد اختياراتها الأساسيّة ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إمّا مباشرة أو عن طريق بيان يوجّه إليهما.

وتنظم الفصول من 111 الى 116 من الدستور في باب الوظيفة التنفيذية وفي القسم الثاني المتعلق بالحكومة، مشمولات الحكومة وصلاحياتها حيث “تسهرعلى تنفيذ السّياسة العامّة للدّولة طبق التوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهوريّة” (فصل 111) وهي ” مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهوريّة (الفصل 112 ) .

يشار الى ان رئيس الدولة كان عين في 29 سبتمبر2021 نجلاء بودن رمضان (63 عاما) ، رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل حكومة بعد اقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي في جويلية 2021

وفي 11 اكتوبر 2021 أدت نجلاء بودن رمضان اليمين أمام رئيس الجمهورية بقصر قرطاج ،وكشفت عن تركيبة حكومتها التي ضمت آنذاك 24 وزيرا وكاتبة دولة الذين ادوا اليمين بدورهم امام رئيس الجمهورية